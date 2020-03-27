Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu cuma güne yollar boş kaldı

Türkiye'de korona virüsün görülmesi ile birlikte İstanbul trafiği tarihi günlerini yaşıyor.

27.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:46
Türkiye 'de korona virüsün görülmesi ile birlikte İstanbul trafiği tarihi günlerini yaşıyor.
Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul'da bugün yollar bomboş kaldı. Yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 9'a kadar düştü. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca bu durum trafiğe de yansıdı. Her cuma sabahı yoğunluğun olduğu sabah saatlerinde kırmızı alarm verip kilitlenen İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk seviyesi yüzde 9 oranına kadar düştü. Normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu haritası yeşile büründü. Trafiğin en çok yoğun olduğu bölgeler, köprüler, TEM bağlantı yolları ve Mahmutbey kavşağı bomboş kaldı. Zorunluluktan dolayı trafiğe çıkan vatandaşların ise akıcı bir şekilde seyir ettikleri görüldü. İstanbul'un önemli yollarında azalan trafik havadan görüntülendi.
(İHA) İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu cuma güne yollar boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Sabah, Güncel

Haberin Videosu :

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu cuma güne yollar boş kaldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu cuma güne yollar boş kaldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Artan fiyatlara kızan oto yıkamacı, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor Haberler
Artan fiyatlara kızan oto yıkamacı, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
TÜSİAD’dan Erdoğan’a korona tedbirleri kapsamında mektup Haberler
TÜSİAD'dan Erdoğan'a korona tedbirleri kapsamında mektup
Ankara’da belediye, kendi imkanlarıyla yaptı: Kovid-19 SAVAR Haberler
Ankara'da belediye, kendi imkanlarıyla yaptı: Kovid-19 SAVAR
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti Haberler
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya’nın düştüğü hataya düşmedi Haberler
Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya'nın düştüğü hataya düşmedi
Türkiye’nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Haberler
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
İstanbul’da 50 bin yaşlı vatandaşa gıda yardımı yapılacak Haberler
İstanbul'da 50 bin yaşlı vatandaşa gıda yardımı yapılacak
Diyanet duyurdu: Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi Haberler
Diyanet duyurdu: Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:43: Kovid-19 tedbiri alan yaşlılara mızıka ve gitarıyla konser veriyor - Haber 11:41: Konyalı minik Elmira'dan şarkı söyleyerek 'Evde kalın' çağrısı - Haber 11:41: AVCILAR VE ZEYTİNBURNU'NDA MİNİBÜSLERE YÜZDE 50 DENETİMİ - Haber 11:40: MSB'den korona virüs paylaşımı - Haber 11:40: 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber 09:48: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz - Haber