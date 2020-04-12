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İSTANBUL'DA TRAFİK DENETİMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜNDE DE SÜRÜYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de trafik polislerinin karara ilişkin denetimleri sürüyor.

12.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:08
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de trafik polislerinin karara ilişkin denetimleri sürüyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ili ile beraber toplam 31 şehre sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de trafik polislerinin karara ilişkin denetimleri sürüyor. Yasak kararının uygulandığı ikinci günde de İstanbul 'da caddeler, sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü. Trafik polisi ekipleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı. Avcılar D-100 Karayolunda sosyal mesafeyi koruyarak uygulama yapan ekipler, maske ve eldiven takarak sürücülere kimlik, izin belgesi kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde izin belgesi olanlara, sağlık çalışanlarına ve emniyet mensuplarına yola çıkması için izin verilirken, mazereti olmayanlara ceza yazıldı. İSTANBUL’DA TRAFİK DENETİMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜNDE DE SÜRÜYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, İstanbul, Güncel
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