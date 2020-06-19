İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağışın da etkisiyle mesai saati bitiminde kentte trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
19.06.2020 19:12 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:33
İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağışın da etkisiyle mesai saati bitiminde kentte trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da gün içerisinde zaman zaman etkisini gösteren sağanak yağışın da etkisiyle mesai saati bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler iş çıkışı evlerine dönerken her iki yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Haliç'te özellikle Edirne yönünde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Gün boyu sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre yüzde 60'a ulaştı. Eve dönmek için yollara dökülen vatandaşların oluşturduğu trafik kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

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