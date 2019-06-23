23.06.2019 03:28
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İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul

TEM bağlantı yolunda iki motosiklet ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

TEM bağlantı yolunda iki motosiklet ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kadıköy istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RB 590 plakalı otomobil, Berkcan K.'nin kullandığı 34 FV 2892 plakalı motosiklet ve İlkan B. yönetimindeki 34 KK 833 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Berkcan K. hayatını kaybetti, İlkan B. ile aynı motosiklette olduğu öğrenilen Furkan A. ağır yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
TEM Otoyolu , Güncel

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