İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı
Üsküdar ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün ağaca ve binaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
04.06.2020 00:52 | Son Güncelleme: 04.06.2020 00:57
Çarpmanın etkisi ile minibüste bulunan ve ağır temizliklerde kullanılan kimyasal madde bidonundaki gaz sızıntısı nedeniyle araçta sıkışan yaralı sürücü, zehirlendi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, gaz maskeleri takarak sürücü M.S'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA