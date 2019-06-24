24.06.2019 13:20
Haberler » Güncel » Haber

İstanbul'da trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul

Pendik-Şile yolunda tırla servis aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Pendik- Şile yolunda tırla servis aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kurna Mahallesi'nde garaja girmek üzere manevra yapan V.D. yönetimindeki 01 YM 095 plakalı tır, kendisiyle aynı yönde seyir halinde bulunan M.C. yönetimindeki 34 LME 799 plakalı servis aracıyla çarpıştı.

Araçta sıkışan M.C. itfaiye ekiplerince kurtarılırken, V.D'ye olay yerinde müdahale edildi.
Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekilmesiyle normale döndü.
Kaynak: AA
tır , şile , pendik , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
14:40 Ağrı Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Başladı
14:40 Cizre'de nehre giren genç kayboldu
14:39 Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristler, 'turuncu' ve 'gri' kategoride
14:38 Dünya'nın en küçük horozu ile en büyüğü dikkat çekiyor
14:38 Aracın motoruna giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
14:38 Bilfen Okulları'ndan 26 öğrenci LGS birincisi oldu
14:38 Rejim güçleri İdlib'e kullanımı yasak fosforla saldırdı