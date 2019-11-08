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İstanbul'da trafik kazası: 5 yaralı

İstanbul Altunizade'de, arıza yapan cenaze nakil aracındaki tabutu başka bir cenaze aracına koymak isteyen aile yakınlarına bir motosikletin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

08.11.2019 07:42 | Son Güncelleme: 08.11.2019 07:42 İstanbul'da trafik kazası: 5 yaralı
İstanbul Altunizade'de, arıza yapan cenaze nakil aracındaki tabutu başka bir cenaze aracına koymak isteyen aile yakınlarına bir motosikletin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyreden İBB'ye ait 34 NZ 4522 plakalı cenaze nakil aracının, Altunizade'de arıza yapması nedeniyle, cenazeyi almaya 34 NL 1249 plakalı cenaze nakil aracı geldi. Tabutun yerini değiştiren aile yakınlarına, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 41 VZ 662 plakalı motosiklet çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile Çağatay Büyükceren, Hüseyin Yolaç, Emre Kaya, Baran Akagündüz yaralandı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrasında trafik akışının tek şeritten sağlanması nedeniyle yolda bir süre yoğunluk yaşandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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