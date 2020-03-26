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İstanbul'da trafik polisleri halk otobüslerini denetledi

İstanbul'da trafik polisleri halk otobüslerini denetledi Beyoğlu'nda polis ekipleri yolcu ve sürücülere uyarılarda bulundu Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında alınan önlemler çerçevesinde trafik polisleri, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

26.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:17
İstanbul 'da trafik polisleri halk otobüslerini denetledi
Beyoğlu 'nda polis ekipleri yolcu ve sürücülere uyarılarda bulundu
İSTANBUL - Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında alınan önlemler çerçevesinde trafik polisleri, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Sürücü ve yolcuları alınan korona virüs tedbirleri çerçevesinde bilgiler veren ekipler, yolcuların toplu taşıma araçlarında oturma düzeni konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.
Dünyayı saran ve binlerce can alan korona virüsün Türkiye'de yayılmasının önüne geçebilmek için alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarına da düzenleme getirildi. Genelge kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde belediye halk otobüslerinde denetleme yaptı. Salgın nedeniyle maske ve eldivenlerle denetim yapan trafik ekipleri, araçlarda yolcuların oturma düzenlerini kontrol etti.
Polis maske ve eldivenle kontrol etti
Araçlarda sigorta ve muayene kontrolü de yapan polis, sürücüleri uyardı. Şahin diye tabir edilen motorize trafik polisleri ise yolculara da toplu taşıma araçlarında uymaları gereken kurallar hakkında sürücülere bilgiler verdi. Korona virüs salgını dolayısıyla insanların toplu taşıma araçlarını kullanmamaları ve toplu taşıma araçlarındaki boşluklar dikkat çekti.
Yolcu kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu alınacak
Yapılan düzenlemeyle ilgili olarak yayınlanan genelgeye göre; Toplu taşıma araçlarında İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları (şehirler arası yolcu otobüsleri dahil), araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek, araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak. İstanbul’da trafik polisleri halk otobüslerini denetledi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

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İstanbul'da trafik polisleri halk otobüslerini denetledi

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