İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

29.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:18
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu iki gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü yoğunluğu Cuma günü yoğunluğuna eklenince İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 18.00'de yüzde 50'yi aştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çağlayan katılımında ki yoğun trafik ise kameralara yansıdı. Öte yandan E-5 trafiğinde araçlar arasında çiçek ve su satan seyyar satıcılar uzun bir aranın ardından tekrar görüntülendi. İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

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