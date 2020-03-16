İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı
İstanbul'da trafik yoğunluğunda düşüş yaşanıyor.
16.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:52
İstanbul 'da trafik yoğunluğunda düşüş yaşanıyor.
Koronavirüsten koruma tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi ve yapılan uyarıların dikkate alınmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden elde edilen verilere göre saat 12.40 itibariyle kentteki trafik yoğunluğu yüzde 27 olarak gerçekleşti.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmama tavsiyesinde bulunuyor.
Koronavirüsten koruma tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi ve yapılan uyarıların dikkate alınmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden elde edilen verilere göre saat 12.40 itibariyle kentteki trafik yoğunluğu yüzde 27 olarak gerçekleşti.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmama tavsiyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı