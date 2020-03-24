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İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı sonucu trafik yoğunluğu yüzde 13'e kadar düştü.

24.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:04
İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı
İstanbul 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı sonucu trafik yoğunluğu yüzde 13'e kadar düştü.
Alınan bilgiye göre, Kovid-19 çerçevesinde alınan tedbirler ve "evde kal" çağrısının dikkate alınması, kentteki trafiği rahatlattı.
Okullarda eğitime ara verilmeden önce mesai saatlerinde kentin trafik yoğunluğu ortalama yüzde 65 seviyesinde seyrederken, 16 Mart'ta bu yoğunluk yüzde 27'ye düştü. Sonraki günlerde ise yoğunluk seviyesi yüzde 13'e kadar geriledi.
Çekilen araç sayısı sabit kaldı
İstanbul'un 38 ilçesinde 150 çekici tarafından günde ortalama 1350 araç çekilirken, tedbirlerin yoğun olarak hayata geçirildiği ve trafik yoğunluğunun düştüğü 16 Mart sonrasında ise araç çekme sayısı sabit kaldı.
Araçları çekilen bazı vatandaşlar, işlemler için evden çıktıkları ve yediemin otoparklarından araçlarını teslim aldıkları sırada risk yaşadıklarını, ayrıca tedbirleri ihlal etmek durumunda kaldıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Araç, Güncel

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