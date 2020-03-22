Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››İstanbul'da trafik yoğunluğu tarihi değeri gördü - Haberler

İstanbul'da trafik yoğunluğu tarihi değeri gördü

İstanbul'da trafik yoğunluğu tarihi değeri gördü Korona virüs nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü Boş yollar havadan drone ile görüntülendi Mega kent İstanbul'da yeni tip korona virüs nedeniyle İBB Trafik uygulaması tarihi değerini gördü.

22.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:42
İstanbul 'da trafik yoğunluğu tarihi değeri gördü
Korona virüs nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü
Boş yollar havadan drone ile görüntülendi
İSTANBUL - Mega kent İstanbul'da yeni tip korona virüs nedeniyle İBB Trafik uygulaması tarihi değerini gördü. Yapılan ölçümlerde İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 1 olduğu görüldü. Öte yandan, her pazar tatil amacıyla binlerce aracın geçişine ev sahipliği yapan yolların boş olduğu gözlendi.
İstanbul'da korona virüs nedeniyle yetkililerden gelen 'Sokağa çıkmayın, evde kalın' uyarıları mega kent İstanbul'da pazar günü kendisini hissettirdi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ölçülen trafik yoğunluğunda İBB Trafik uygulamasının yüzde 1 oranı ile tarihi değeri gördü. Uygulamada bütün yolların yeşile büründüğü görüldü. Her gün binlerce yolcunun akın ettiği Yenibosna metrobüs durağında ise kimsenin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Kara yolunda ise araç geçişlerinin oldukça az olduğu gözlendi. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolunun boş olduğu görüldü. Boş yollar havadan drone ile de görüntülendi.
Diğer taraftan İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı korona virüs nedeniyle yüzde 64 seviyesine kadar düşmüştü. 6 Mart Cuma günü 7 milyon 387 bin 197 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 13 Mart Çarşamba günü 6 milyon 188 bin 972 olurken bu sayı son olarak yüzde 64 oranına düşerek 20 Mart Cuma günü 2 milyon 214 bin 832 kişiye kadar gerilediği açıklanmıştı. Oranın 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından daha da artacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da trafik yoğunluğu tarihi değeri gördü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

İstanbul'da trafik yoğunluğu tarihi değeri gördü
Etiketler : İBB Trafik, İstanbul, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar - Haberler Polis otosunun önünde drift yapınca cezayı yedi - Haberler 65 yaş üstü vatandaş 112'yi arayıp maden suyu istedi - Haberler Tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri de gel-al servise döndü - Haberler Manavgat'ta çöplük alanda yangın - Haberler Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı - Haberler Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi - Haberler Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı - Haberler Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Loading