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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU UZUN ARADAN SONRA YÜKSELDİ

İstanbul'da, vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uymasının ardından haftalardır ortalama yüzde 13 olan trafik yoğunluğu, bu akşam yüzde 38'e kadar yükseldi.

21.04.2020 19:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:56
İstanbul 'da, vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uymasının ardından haftalardır ortalama yüzde 13 olan trafik yoğunluğu, bu akşam yüzde 38'e kadar yükseldi.
Koronavirüsün Türkiye 'de görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına kulak verilmesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunda azalma görülmüştü. Okullarda eğitime ara verilmesinden önce, özellikle mesai bitim saatlerinde yüzde 65-70 oranında ölçülen trafik yoğunluk seviyesi, önce yüzde 27'ye daha sonra da yüzde 13'e kadar düşmüştü.
Haftalardır ortalama yüzde 13 seviyesinde ölçülen trafik yoğunluğu, bu akşam yüzde 38'e kadar yükseldi. Bir süre sonra azalmaya başlayan yoğunluk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi Yoğunluk Haritasına göre, 19.30 itibarıyla yüzde 24 olarak ölçüldü.
Yağmurun da etkisiyle sürücülerin yavaşlaması nedeniyle özellikle D-100 karayolu Küçükçekmece mevki ile Çağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Bir süredir görünmeyen seyyar satıcıların, uzun bir süreden sonra yaşanan yoğunlukla tekrar ortaya çıktığı görüldü. İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU UZUN ARADAN SONRA YÜKSELDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Güncel
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