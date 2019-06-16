İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 6 azaldı

- İSTANBUL'da her yıl nüfus ve araç sayısının artmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin ulaşımda yaptığı yatırımların ve akıllı çözümler, trafik yoğunluğunu yüzde 6 oranında azalttı. Dünyanın en büyük trafik verisi sağlayıcılarından biri olan TomTom'un 6 kıtada 56 ülkede 403 şehirdeki araç içi navigasyon cihazlarından topladığı GPS verileri yayınladığı rapora göre İstanbul'da 2017'de yüzde 59 olan trafik yoğunluğu 2018'de yüzde 53'e geriledi. İBB tarafından yapımı devam eden raylı sistem projeleriyle birlikte önümüzdeki yıllarda trafik yoğunluğunun daha da azalması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehirleşme vizyonuyla hayata geçirdiği akıllı ulaşım sistemleri, raylı sistemler, birbiriyle bağlantılı toplu taşıma hizmetleri İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Dünya genelinde büyük şehirlerin trafik yoğunluğunu inceleyen TomTom'un araştırmalarına göre İstanbul'da nüfus ve araç sayısının her yıl artmasına rağmen trafik yoğunluğu azalıyor.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 6 AZALDI

Uluslararası çapta yapılan "TomTom Trafik Endeksi" raporu açıklandı. Hollanda merkezli şirketin açıkladığı trafik sıkışıklığı yüzdeleri, sürücülerin tüm yıl boyunca direksiyon başında geçirdikleri ekstra süre hesaplanarak belirleniyor. TomTom'un yaptığı araştırmada 56 ülke 403 şehrin trafik yoğunluğu incelendi. İstanbul'un da dahil olduğu araştırmaya göre 2017 yılında yüzde 59 olan trafik yoğunluğunun 2018 yılında yüzde 53'e düştüğü tespit edildi. Yine aynı firmanın geçen yıl yaptığı uluslararası araştırmaya göre İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 6 oranında azaldığı, Tomtom'un https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/istanbul-traffic#statistics web sitesinde yayınladığı raporda ortaya çıktı.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ TRAFİĞİ AZALTTI

İstanbul'da elde edilen bu başarıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği akıllı ulaşım sistemleri, yeni yol yapımı, yol ve kavşak düzenlemeleri, toplu taşıma çeşitliliğinin ve sayısının artması, tüm toplu taşıma araçlarının birbiriyle entegre edilmesi gibi birçok yeniliğin katkısının büyük olduğu vurgulandı. Merkezi hükümet tarafından gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi yatırımlar da İstanbul trafiğinin rahatlamasına ciddi fayda sağladı. Özellikle tamamı hizmete açılan ve günde ortalama 450 bin yolcuya hizmet veren Marmaray'ın, toplu ulaşım kullanımını artırdığı, bu sayede araç yoğunluğunun hafiflediği gözlendi.

Ayrıca İstanbul genelinde aynı anda toplam 15 farklı raylı sistem hattının inşası devam ediyor. 11'i İBB, 4'ü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan raylı sistem hatlarının yıllar içerisinde hizmete alınmasıyla İstanbul genelinde trafik yoğunluğunun gün geçtikçe daha da azalmasına büyük katkı sağlaması öngörülüyor.

- İstanbul