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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

İSTANBUL genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu.

22.11.2019 19:41 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:41İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı
İSTANBUL genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 19.00'da yüzde 76'ya ulaştı. D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Saat 19.00'da yüzde 76'ya varan yoğunluk nedeniyle Anadolu Yakası D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi. Araçlar D-100 Karayolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik yoğunluğunun D-100 Ankara istikametinde Avrasya tüneli çıkışı itibariyle 'ye kadar devam ettiği, Harem istikametinde ise yoğunluğun Maltepe'den başlayıp Göztepe'ye kadar etkili olduğu görülüyor.


- İstanbul

D-100 Karayolu, İstanbul, Maltepe, Güncel

Kaynak: DHA

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