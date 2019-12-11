Haberler » Güncel » İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ULAŞTI (Mecidiyeköy) - Haber

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ULAŞTI (Mecidiyeköy)

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı.

11.12.2019 22:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:21İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ULAŞTI (Mecidiyeköy)

'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı. Yoğun trafik nedeniyle TEM Otoyolu ve D 100'de uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun trafik etkili oldu. Yoğunluk, hem Avrupa hem de Anadolu Yakasında özellikle TEM Otoyolu ve D100 Karayolunda etkisini gösterdi. Saat 19.00'da yüzde 76'ya varan yoğunluk nedeniyle D-100 Karayolunun bazı noktalarında trafik durma noktasına geldi.



İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:02 Antalya'da gecekonduya yıldırım düştü: 1 yaralı - Haber
00:02 4. Vefa Ödülleri - Haber
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Aralık 2019 - Haber
00:00 Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
23:56 Muğla'da kaçak kazı operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Haber
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Haber
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Haber
12.12.2019 00:06:40