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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI - 2

İSTANBUL'da tüm gün süren yağmur trafiği de olumsuz yönde etkiledi.

06.01.2020 20:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:53 İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI - 2

İSTANBUL'da tüm gün süren yağmur trafiği de olumsuz yönde etkiledi. Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre 18.30'da yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.İstanbul'da. Etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk her iki yakada da özellikle TEM ve D100 Karayolunda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.


- Erenistanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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