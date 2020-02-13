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İstanbul'da trafikte bir genci bıçaklayan 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Nişantaşı'da trafikte kavga ettiği bir genci bıçaklayarak olay yerinden kaçan 2 şüpheli yakalandı.

13.02.2020 21:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:52İstanbul'da trafikte bir genci bıçaklayan 2 şüpheli gözaltına alındı
'da trafikte kavga ettiği bir genci bıçaklayarak olay yerinden kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında 20 yaşındaki Atakan S., 34 Z 1624 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyrettiği sırada N.T. ve Ü.T. isimli şahıslarla aralarında yol verme yüzünden kavga çıkmıştı. Çıkan kavga sırasında N.T. ve Ü.T. isimli şahıslar Atakan S.'yi göğsünden bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı. Durumu ağır olan Atakan S. en yakın hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği N.T. ve Ü.T. isimli şahısları Zeytinburnu'nda yakalanarak gözaltına aldı. Öte yandan yaralı Atakan S.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Nişantaşı, İstanbul, Şişli, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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