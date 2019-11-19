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İstanbul'da trafikte terör estiren motosikletli maganda yakalandı

İstanbul'da trafikte terör estiren motosikletli maganda yakalandı Ehliyetine el konulan magandaya para cezası kesildiİSTANBUL - İstanbul'un çeşitli noktalarında araçların arasında defalarca "makas" atarak ve metrelerce tek teker üstünde giderek trafiği tehlikeye düşüren magandalardan 1'i...

19.11.2019 20:55 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:57
'da trafikte terör estiren motosikletli maganda yakalandı
Ehliyetine el konulan magandaya para cezası kesildi
İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli noktalarında araçların arasında defalarca "makas" atarak ve metrelerce tek teker üstünde giderek trafiği tehlikeye düşüren magandalardan 1'i sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandaya idari para cezası kesildi.
İstanbul'u çeşitli noktalarında 3 motosikletli magandadan biri Beşiktaş Yıldız Barbaros Bulvarı üzerinde tek tekerlek üzerinde metrelerce gitmiş, diğer ikisi ise E-5 Karayolu Şişli mevkisinde araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Şov uğruna hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan magandalar, o anları sosyal medyadan paylamıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, magandalardan birinin 54 FJ 065 plakalı motosiklet sürücüsü Mücahit A. olduğunu tespit etti.
Ehliyetine el konularak para cezası kesildi
Adresi belirlenen sürücü sivil trafik polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şubeye götürülen magandaya, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" maddesinden bin 2 lira, idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine, "sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelik hükümleri" doğrultusunda sağlık şartları gereğince şahsın ilgili sağlık kuruluşlarına sevki yapılarak el konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, "Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
İstanbul'da trafikte terör estiren motosikletli maganda yakalandı

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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