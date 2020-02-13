Haberler » Güncel » İSTANBUL'DA TRAMVAY SEFERLERİNDE ARIZA; DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU - Haber

İSTANBUL'DA TRAMVAY SEFERLERİNDE ARIZA; DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

TOPKAPI-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

13.02.2020 09:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:11İSTANBUL'DA TRAMVAY SEFERLERİNDE ARIZA; DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

DHA - TOPKAPI-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için tramvayı kullananlar arıza nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı. Topkapı-Mescid-i Selam hattındaki duraklarda yoğunluk oluştu. Anonslar sonrası tramvaydan inenler diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

------

-Duraklardaki yoğunluk

-İstasyonda duran tramvaylar

-Vatandaşların inmesi



İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:00  Seçil Gür kimdir? Seçil Gür kaç yaşında, nereli?
09:35  Cuma mesajları 2020 - En anlamlı Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları ve hadisli Cuma mesajları
08:48  Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere mesleği ne?
08:46  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 13 Şubat 2020 Milli Piyango
13.02.2020 10:53:17