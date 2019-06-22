22.06.2019 11:39
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İstanbul'da trene bindiler, Tekirdağ'da yakalandılar

İstanbul

İstanbul'da trene binerek yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 21 kaçak göçmen Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde trenden indirilerek yakalandı.

İstanbul 'da trene binerek yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 21 kaçak göçmen Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde trenden indirilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi neticesinde İstanbul'dan trene bindikleri tespit edilen 21 Tunus , Fas ve Cezayir vatandaşı kaçak göçmen, Muratlı'nın İnanlı Çeşmesi mevkiinde durdurulan trenden aşağı indirildi. İlk anda kaçmaya teşebbüs eden kaçak göçmenlere polis anında müdahale etti.

Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Fas, Tunus ve Cezayir uyruklu düzensiz göçmenler minibüse bindirilerek Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Kayı mevkiindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edilecekleri öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Tunus , Muratlı , Tekirdağ , İstanbul , 3. Sayfa

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