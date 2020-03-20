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İSTANBUL'DA TÜM TOPLU ULAŞIM SEFERLERİ AZALTILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), işe gidiş/geliş saatleri dışında tüm toplu ulaşım seferlerini azaltacak.

20.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:31
İSTANBUL'DA TÜM TOPLU ULAŞIM SEFERLERİ AZALTILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), işe gidiş/geliş saatleri dışında tüm toplu ulaşım seferlerini azaltacak.  Taksi ve minibüslerin dezenfekte etmek için 100 istasyon kurulacak. İBB ayrıca hasta nakli için, koronavirüse karşı özel donatılmış 35 ambulans hazırladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona virüs salgın hastalığına karşı aldıkları yeni önlemleri  açıkladı.  Kurmaylarıyla telekonferans yöntemiyle sanal toplantı gerçekleştirdiği belirtilen İmamoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Aralarında taksi-taksi dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için 100 adet dezenfekte istasyonu kurulacak. Gece sektöründe çalışan emekçilerin yaşamanı kolaylaştırmak için  getirilen hafta sonları 7/24 seyahat  uygulaması geçici olarak durdurulacak. İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde, insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gidilecek. İBB'nin 35 adet ambulansı, korona virüse karşı özel olarak donatıldı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerinde son derece güvenli 35 ambulansımız halkımız hizmetinde olacak."

İmamoğlu sürecin tümüyle bir uzlaşma ve bir arada hareket etme süreci olduğunu da sözlerine ekledi.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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