İstanbul'da turan rüzgarı esti

Karma Dövüş Sanatları (MMA) turnuvası Warriors Of Turan, İstanbul 'da gerçekleşti.İstanbul'da Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Warriors Of Turan müsabakaları yapıldı. Türkiye başta olmak üzere Kazakistan , Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Ukrayna, Özbekistan'tan gelen toplam 26 sporcu MMA turnuvası Warriors Of Turan'da 13 dev maçta kozlarını paylaştı.Kassanov Investment Group sponsorluğunda DATÜB desteğiyle Abadan FC tarafından dokuzuncusu Complex İstanbul'da yapılan Warriors Of Turan turnuvasına DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile DATÜB Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Muhammed Nizam ve İskender Ziyaoğlu da katılım gösterdi.Mehteran gösterisi ile başlayan organizasyonda, Türk dünyasının ünlü sanatçılar konser verdi. Bu anlamlı geceye ait özel bir beste yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Sanatçısı Leonida Timuş'un bestesi dakikalarca ayakta alkışlandı."TÜRK DÜNYASI SPORCULARINI BİR ARAYA GETİRMEK İSTİYORUZ"Bu turnuvanın dünyanın farklı yerlerinde de yapıldığını belirten DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Bu uluslararası bir turnuva. Bu turnuva dünyanın farklı yerlerinde de yapılıyor. Biz de turnuvayı bu sene İstanbul'da yaptık. 16-17 Aralık Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü. Biz de özelikle hem Kazakistan'ı tanıtmak istiyoruz hem de turan, Türk dünyası sporcularını bir araya getirmek istiyoruz" dedi.Adrenalinin had safhada olduğu turnuvada, Kazak Dövüşçü Ali Kabdulla ve Türk Dövüşçü Furkan Gözaçık kemer için karşı karşıya geldi. Maçın henüz ilk raundunda Kazak Dövüşçü Ali Kabdulla, Türk Dövüşçü Furkan Gözaçık'ı nakavt ederek kemerin sahibi oldu. Turnuvada gerçekleşen diğer 12 maçta ise galip olanlara sertifika verildi. Ziyatdin Kassanov'a altın kemer hediye edildi.(İHA)