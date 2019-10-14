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İstanbul'da "Türkiye Güven Huzur-4" uygulaması

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur-4" asayiş uygulaması kapsamında, İstanbul'da çok sayıdaki noktada denetim yapılıyor.

14.10.2019 16:50İstanbul'da
Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur-4" asayiş uygulaması kapsamında, İstanbul'da çok sayıdaki noktada denetim yapılıyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.
Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler gerçekleştiriliyor.
Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, aranan kişiler ile silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.
Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek veriyor.
Narkotik köpeklerinin de araçlardaki aramalara katıldığı uygulama saat 18.00'e kadar sürecek.

İstanbul, Türkiye, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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