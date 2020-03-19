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İstanbul'da "Türkiye Huzur Uygulaması 2020/2" gerçekleştirildi

İstanbul'da "Türkiye Huzur Uygulaması 2020/2" gerçekleştirildi Şişli'de gerçekleştirilen uygulamada polis ekiplerinin maskeli olduğu görüldü Türkiye Huzur Uygulaması 2020/2 kapsamında Şişli'de de polis ekipleri helikopter destekli uygulama gerçekleştirdi.

19.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:50
İstanbul 'da "Türkiye Huzur Uygulaması 2020/2" gerçekleştirildi
Şişli'de gerçekleştirilen uygulamada polis ekiplerinin maskeli olduğu görüldü
İSTANBUL - Türkiye Huzur Uygulaması 2020/2 kapsamında Şişli'de de polis ekipleri helikopter destekli uygulama gerçekleştirdi. Korona virüs salgını nedeniyle maske taktıkları görülen ekipler şüphe üzerinde durdurdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşların üst aramalarını da yaparak GBT'lerini sorgulayan polis, narkotik köpeğiyle de arama yaptı.
Türkiye Huzur Uygulaması 2020/2 kapsamında İstanbul'da Şişli, Bakırköy, Ümraniye ve Bakırköy'de polis ekipleri geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada ekipler, şüphelendikleri çok sayıda aracı durdurdu. Vatandaşların üst aramasını yapan polis, Genel Bilgi Tarama sorgularını da gerçekleştirdi. Araçların da arandığı uygulamada, narkotik köpeğiyle de detaylı arama yaptırıldı. Uygulamaya katılan polislerin tümünde maske olduğu görüldü.
Ülke genelindeki uygulamaların saat 19.00'a kadar süreceği öğrenildi. İstanbul’da ’Türkiye Huzur Uygulaması 2020/2’ gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

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İstanbul'da "Türkiye Huzur Uygulaması 2020/2" gerçekleştirildi
Etiketler : İstanbul, Türkiye, Polis, Huzur, 3. Sayfa

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