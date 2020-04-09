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İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerden dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından İstanbul Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maskelerin, kentteki eczaneler aracılığıyla ücretsiz dağıtılacağını bildirdi.

09.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından İstanbul Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maskelerin, kentteki eczaneler aracılığıyla ücretsiz dağıtılacağını bildirdi.
İstanbul Eczacı Odası'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, eczacıların koronavirüs pandemisiyle mücadelede en ön safta kesintisiz ilaç hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunarak günlerdir fedakarca büyük bir çaba sarfettikleri belirtildi.
Sağlık hizmetinin vazgeçilmez bir halkasının eczaneler olduğu hatırlatılan açıklamada, "Birinci basamak sağlık sunucusu olarak halk sağlığını korumak adına bu süreçte yine önemli bir görev üstlendik. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alınmıştır." denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır. Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir. 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza 10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecektir. Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır."
Bulaş riskini azaltmak amacıyla maske takmanın zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Bugünlerde denetimsiz üretilmiş, sağlıksız maskelere mahkum edilen halkımıza 5 bin 236 eczanemiz ile ulaşılabilir ve güvenli maske temin etmek, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli bir sağlık hizmetidir. Tüm meslektaşlarımızın bu bilinç ve hassasiyetle mesleki yeminimizin gereğini yerine getireceğinden kuşkumuz yoktur." ifadelerine yer verildi.
Bu arada İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, cep telefonlarına mesaj gelmeyen vatandaşların eczanelere gitmemesi gerektiği uyarısını yaptı. İstanbul’da ücretsiz maskeler eczanelerden dağıtılacak

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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