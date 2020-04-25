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İSTANBUL'DA ULAŞIMDA BU SABAH

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağından muaf olanlar toplu ulaşımı kullanarak iş ve evlerine ulaşmaya çalıştı.

25.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:56
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağından muaf olanlar toplu ulaşımı kullanarak iş ve evlerine ulaşmaya çalıştı. Bazı sağlık çalışanları 1 saat kadar yürüdüğünü söyledi,
İstanbul'da sabah saatlerinde sağlık personeli, güvenlik görevliler, kamu hizmeti verenler ev ve işlerine gitmek için yollara çıktı. Şirinevler durağında nöbetini bitiren ya da nöbete yeni gidenler, metroüsten indikten sonra evlerine, iş yerlerine yürüdü.
Hemşire Mehmet Kaya, 'Sokaklar boş zaten, insanlar evlerine kapanmış durumda, bence de doğrusu bu" diye konuştu.
Bir diğer hemşire Deniz Korkmaz ise, 'Rahat gidip gelebildik işe. Ama biraz yürüdük. İşimize gittik sonuçta, görevimizi yaptık. Metrobüsten eve, bir de indiğimiz yerden hastaneye 1 saat yürüyoruz" dedi. Yorgunluktan ayağında galoşları unutan 112 personeli ise, 'Nöbetim yeni bitti yürüyerek gideceğim eve, yakın zaten 5-10 dakika, 1 kilometre" dedi. İSTANBUL’DA ULAŞIMDA BU SABAH

Kaynak: DHA

Etiketler: Şirinevler, İstanbul, Sabah, Güncel , Haber
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