İstanbul'da "Ulusal Öğretmenim Sempozyumu" Düzenlenecek

"Eğitimin Yeni Dinamikleri" ana temasıyla Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından düzenlenen "10. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu" yarın İstanbul
'da gerçekleştirilecek.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık
'ta, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi'nde organize edilecek sempozyum, eğitimcilerin onuncu büyük buluşmasına sahne olacak. Türkiye
'nin her tarafından katılan eğitimcilerin öneri, bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşacakları sempozyum, kendine özgü üslubuyla katılımcıların müzakerelerine açık olarak interaktif bir ortamda icra edilecek.
10. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu'nda, 6 atölye, 6 poster sunumun yanında "İyi Örnekler, Eğitim ve Toplum", "Öğretmen ve Çocuk", "Yabancı Dil ve Okuma", "Eğitim Araştırmaları", "Özel Eğitim ve Rehberlik", "STEM", "Teknoloji ve Eğitim" gibi konularda 36 sözlü sunum gerçekleştirilecek.
Üç farklı salonda 9 oturum halinde yapılacak sempozyumda, atölye uygulamaları da yer alacak.