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İstanbul'da "Uluslararası Cammu Keşmir Konferansı" düzenlenecek

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 15 Ekim'de "Uluslararası Cammu Keşmir Konferansı" düzenlenecek.

12.10.2019 12:18İstanbul'da
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 15 Ekim'de "Uluslararası Cammu Keşmir Konferansı" düzenlenecek.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cammu Keşmir'in özerk statüsünün kaldırılması uluslararası konferansta ele alınacak.
Dernek Genel Merkezi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Salonu'nda 15 Ekim'de gerçekleştirilecek konferansın moderatörlüğünü Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül yapacak.
Konferans öncesi "Cammu Keşmir İnsan Hakları İhlalleri Fotoğraf Sergisi" de açılacak.

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Kaynak: AA

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