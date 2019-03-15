İstanbul'da Umut Tacirlerine Operasyon

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte gemi adamı ve acentecilik belgeleri ile ülkeye kaçak gökmen sokan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul ve Kocaeli'de 11 adrese düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte gemi adamı ve acentecilik belgeleri ile göçmen kaçakçılığı yapan şebeke ile ilgili çalışma başlattı. Şebekenin Nepal, Hindistan, Bangladeş gibi Asya ülkelerinden Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri sahte gemi adamı belgeleriyle transit vize alarak Türkiye'ye getirdiği belirlendi. Mültecilerin aynı yöntemle gemide çalışıyor gibi gösterilip Avrupa ülkelerine gönderilmeye çalışıldığı tespit edildi. Polis, 86 göçmenin ülkeye girişini sağladığı tespit edilen şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. İstanbul ve Kocaeli'de 11 adrese ve şüphelilerin kullandıkları araçlara yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, ikametlerde toplam 53 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. İkametlerde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, 34 adet sahibi olmayan pasaport, 16 adet sahte olduğu değerlendirilen gemi adamı cüzdanı, 19 adet sahte belge düzenlemek için kullanılan kaşe ve acentecilik faaliyetinde kullanılan çok sayıda sahte belge ele geçirildi. - İSTANBUL