Haberler » Güncel » İSTANBUL'DA UNLU MAMUL ÜRETEN FİRMALAR DENETLENDİ - Haber

İSTANBUL'DA UNLU MAMUL ÜRETEN FİRMALAR DENETLENDİ

Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, unlu mamul işletmelerinin hijyen koşullarını, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi, ürünlerden numunelerin alındığı denetlemelere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

27.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:08İSTANBUL'DA UNLU MAMUL ÜRETEN FİRMALAR DENETLENDİ

Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, unlu mamul işletmelerinin hijyen koşullarını, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi, ürünlerden numunelerin alındığı denetlemelere İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

Ankara İstanbul, İzmir, Erzurum, Gaziantep, Samsun, Antalya başta olmak üzere bütün ülke genelinde bir  hafta boyunca unlu mamullere yönelik ürün bazlı gıda kontrolü yapılmaya başlandı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetimi çalışmaları kapsamında şehirdeki faaliyet gösteren unlu mamul işletmelerinde incelemelerde bulundu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da katıldığı denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu bakımından incelendi, ürünlerden numune alındı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Denetlenen iş yerleri

-Ürünlerden numune alınması

-İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın açıklamaları

-Genel ve detaylar



Ahmet Yavuz, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:45 Serbest piyasada altın fiyatları
18:44 Beşiktaş-Slovan Bratislava maçına doğru - Abdullah Avcı (2)
18:44 Trabzon'dan Hakkari'ye gidip önce horon oynadılar sonra halay çektiler
18:44 Uluslararası Af Örgütünden "Mısır'daki özel mahkemeler" raporu Açıklaması
18:44 Tatvan'da gıda denetimi
18:31 Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
17:56 Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar
17:43 İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var
17:42 CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
10:15 Bakanlık, Atlasglobal'ın yolcuları mağdur edip etmeyeceğini yakından takip edecek
23:59 Günlük burç yorumları 27 Kasım 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
20:23 İnsanları utandıracak görüntüler: Fil, yerdeki kutuları toplayıp çöp kutusuna atıyor
27.11.2019 18:46:43