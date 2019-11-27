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İstanbul'da unlu mamul üreten firmalar denetlendi

Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, unlu mamul işletmelerinin hijyen koşullarını, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi, ürünlerden numunelerin alındığı denetlemelere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

27.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:15İstanbul'da unlu mamul üreten firmalar denetlendi

Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, unlu mamul işletmelerinin hijyen koşullarını, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi, ürünlerden numunelerin alındığı denetlemelere İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

Ankara İstanbul, İzmir, Erzurum, Gaziantep, Samsun, Antalya başta olmak üzere bütün ülke genelinde bir  hafta boyunca unlu mamullere yönelik ürün bazlı gıda kontrolü yapılmaya başlandı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetimi çalışmaları kapsamında şehirdeki faaliyet gösteren unlu mamul işletmelerinde incelemelerde bulundu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da katıldığı denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu bakımından incelendi, ürünlerden numune alındı.



Ahmet Yavuz, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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