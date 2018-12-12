İstanbul'da Üst Geçitler Beyaza Büründü

İstanbul
'da mevsimin ilk karı, üst geçitleri beyaza bürüdü. Vatandaşlar yağan kar manzarasında bol bol selfie çekti.
İstanbul'da saat 09.00 sıralarında başlayan kar yağışı, Beylşkdüzü'nde bulunan üst geçitleri beyaza bürüdü. Vatandaşlar beklemedikleri yağış karşısında şaşkınlık yaşarken kar manzarasında bol bol selfie çekti. Zaman zaman rüzgarla birlikte tipiye dönüşen kar yağışından korunmak isteyen vatandaşlar, çareyi şemsiye kullanmakta buldu. Vatandaşların kaymamak için dikkatle yürüdükleri görüldü. - İSTANBUL
İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:02