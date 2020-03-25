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İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ;  GÖZALTINA ALINAN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adliyeye sevkeldi.

25.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:42
İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ;  GÖZALTINA ALINAN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adliyeye sevkeldi.

İstanbul 'da yaşlı bir adamı durduran kişi,  zorla maske takarak başına kolonya döktü.  Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı. Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin sevki


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

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