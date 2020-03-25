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İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ;  ŞÜPHELİYE EV HAPSİ CEZASI

BAĞCILAR'da yaşlı adama zorla maske takarak başına kolonya döken şüpheli Osman K.'ya "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 14 gün elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası ve koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin kaldırılmasının ardından 15 gün süre ile haftada iki...

25.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:56
İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ;  ŞÜPHELİYE EV HAPSİ CEZASI
BAĞCILAR'da yaşlı adama zorla maske takarak başına kolonya döken şüpheli Osman K.'ya "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 14 gün elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası ve koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin kaldırılmasının ardından 15 gün süre ile haftada iki kez huzurevine başvurmak şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

SOSYAL MEDYADA REZİL OLMUŞ DURUMDAYIM

Bakırköy Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'nde savunma yapan Osman K., "Söz konusu şahıs bizim arkadaşımızdır. Böyle bir duruma girdiğim için çok üzgünüm. Sosyal medyada rezil olmuş durumdayım. Allah inşallah bir daha böyle bir durum yaşatmaz." dedi.

KARARDA KORONAVİRÜS ETKİSİ

Kararını açıklayan mahkeme şüpheli hakkında "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan mevcut delil durumu olması suçun vasfı dikkate alınarak ve dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilim Kurulu tavsiyeleri toplum sağlığının korunmasına dair tedbirler dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

HUZUREVİ ZİYARETİ ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Osman K.'nin 14 gün süre ile elektronik kelepçe takılarak yaşadığı konutu terk etmemesine hükmedildi. Ayrıca kararda Osman K.'ye koronavirüs salgınına yönelik önlemlerin kaldırılmasının ardından 15 gün süre ile haftada iki kez ikametine en yakın huzurevi ve yaşlı bakım merkezine başvurmak şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına hükmedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin sevk edilmesi


- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Bakırköy, İstanbul, Güncel

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