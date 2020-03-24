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İstanbul'da utandıran görüntüye soruşturma başlatıldı

İSTANBUL'da yaşlı adamı durduran bir grup genç, zorla maske takarak başına kolonya döktü.

24.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:34
İstanbul'da utandıran görüntüye soruşturma başlatıldı
İSTANBUL'da yaşlı adamı durduran bir grup genç, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatırken, olayı gerçekleştiren kişi için gözaltı kararı verdi.

Ankara'daki görüntünün ardından İstanbul 'da da benzer bir olay yaşandı. Yaşlı bir adamı durduran gençler,  zorla maske takarak başına kolonya döktü. "Virüsün birini bulduk" diyen kişi, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durduruyor. "Virüs vakasına yakalanmış. Acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan kişi, başına da kolonya döküyor. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen kişi yaşlı adamı gönderiyor.

"BABAM ENGELLİ, ŞİZOFRENİ RAHATSIZLIĞI VAR"

Videonun yayılması üzerine yaşlı adamın oğlu olduğu belirten Öztürk E. sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Babasının şizofreni rahatsızlığı olduğunu belirten Öztürk E., "Kardeşlerim, videodaki kişi benim babam engelli, şizofreni rahatsızlığı var bu görüntüden etkilendiği için bir haftadır kaldırtmaya çalışıyordum ama artık yetişemedim.  Videoyu çeken şahsa ulaşmaya çalıştım oralı bile olmadı. Babaannem ve dedem ağlamaktan kahroldu" dedi.

"KORKTUĞUNDAN DOLAYI 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM 'DİYOR"

Öztürk E., "Bir de babama bu görüntülerle ilgili şikayetçi olursanız oğlunu yok ederiz diye tehditte bulunmuşlar. Sosyal medyada inanmayanlar çıkar diyerekten gizliden videosunu çektim lütfen bu konunun takipçisi olun. Babamın kanuni olarak cezai ehliyeti yoktur bizim için korktuğundan dolayı 'şikayetçi değilim 'diyor. Sosyal hayatında ve aile hayatında babamızın her zaman yanındayız bütün bu olanlarla ilgili yarın savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağız lütfen Allah rızası için destek olun" ifadesini kullandı.

Öztürk E. hukuki destek istediğini de kaydetti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın şüpheli hakkında gözaltı kararı verdiği öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Başsavcı, İstanbul, Güncel

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