Haberler » Güncel » İstanbul'da Uygur Türkü iş adamının öldürülme anı kamerada - Haber

İstanbul'da Uygur Türkü iş adamının öldürülme anı kamerada

Fatih'te bir kafeteryada oturduğu esnada suikaste kurban giden Uygur Türkü iş adamı Saimait Airken'in öldürülme anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

23.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:16
Fatih'te bir kafeteryada oturduğu esnada suikaste kurban giden Türkü iş adamı Saimait Airken'in öldürülme anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ağır adımlarla kafeteryaya ilerleyen suikastçının silahına susturucu taktığı ve ateş açtıktan sonra kaçtığı görüldü.
Fatih'te geçtiğimiz 10 Kasım Pazar günü saat 20.10 sıralarında meydana gelen olayda Uygur Türkü iş adamı Saimait Airken bir otelin kafeteryasında oturmaya başladı. Bir süre sonra ağır adımlarla kafeteryaya yaklaşan suikastçı, silahına susturucu taktıktan sonra Airken'e tek el ateş ettikten sonra kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Airken, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
TAKİP VE SUİKAST ANI KAMERADA
Görüntülerde, iş adamı Airken sahte konsolosluk plakalı bir araca binerek dışarı çıkıyor. Katil zanlısı geldiği aracı park ederek beklemeye başlıyor. İş adamını günlerce takip eden zanlı, son takipten tam 10 saat sonra ağır adımlarla kafeteryaya geliyor. Suikastçı ardından susturucu taktığı silahıyla iş adamına ateş ediyor. Katil ardından kaçıyor.
KATİL ZANLISI CİNAYETİ BİN DOLAR KARŞILIĞINDA İSTEMİŞ
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Suriye uyruklu 1 kişinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlının cinayeti bin dolar karşılığından işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Öte yandan gümrük işleriyle uğraştığı öğrenilen iş adamı Saimait Airken'in, Kırgızistan'dan 700 milyon doların yurtdışına çıkartılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında adının geçtiği öğrenildi.
(Doğan Can Cesur/İHA)
İstanbul'da Uygur Türkü iş adamının öldürülme anı kamerada

Uygur, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:10 Zerdeçal kanserin önlenmesi ve tedavisinde kullanılıyor
11:10 Kanseri yenen Muharrem öğretmen, 24 Kasım'a öğrencileriyle girecek
11:10 MEB'in "patent seferberliği" ilk meyvelerini verdi
11:10 Şehit öğretmen Temizkan, mezarı başında anıldı
11:04 Tosya Gavur Kayalıklarında Bilirkişi incelemesi yapıldı
10:39 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam
10:37 AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
10:10 Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde bugün yağış var
10:08 "Erdoğan'la görüşen isim İnce'dir" diyen Rahmi Turan özür diledi
09:15 İnce'den Erdoğan'la görüştüğü iddiasına sert yanıt: Kendimi yakarım
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
16:38 Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi
23.11.2019 11:11:18