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İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 60 bin extacy ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 60 bin hap ve silahlar ele geçirildi.

23.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:58
İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 60 bin extacy ele geçirildi
İstanbul 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 60 bin hap ve silahlar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler ile bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, geçtiğimiz Cuma günü ilçedeki bir adreste 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapıldığı yönünde bir ihbar aldı. Geniş çaplı çalışma başlatan emniyet ekipleri, 50. Yıl Mahallesi 2190 Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde Sinan A.(38) ile Ahmet A.(34) isimli kişilerin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Söz konusu iş yerine yapılan baskında, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 1 uzun namlulu silah, bu tüfeğe ait 10 adet fişek, daralı ağırlığı 23 kilo gelen 60 bin adet farklı renklerde extacy hap ve hassas terazi ele geçirildi.

İş yerinde bulunan Ahmet A. Sinan A. kardeşler ile birlikte İsa D.(20) ve Ramazan Y.(32) isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında çok sayıda suç kayıtları ortaya çıktı.

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Mart'ta adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İsa D. ile Ramazan Y. serbest bırakıldı. Sinan A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, kardeşi Ahmet A. tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Sultangazi, İstanbul, 3. Sayfa

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