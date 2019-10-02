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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

İstanbul'da düzenlenen 6 operasyonda, 1 ton 800 kilogram skunk, 60 kilogram eroin, 13 kilogram kokain ve 8 kilogram reçine esrar ele geçirildi.

02.10.2019 11:10İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
İstanbul'da düzenlenen 6 operasyonda, 1 ton 800 kilogram skunk, 60 kilogram eroin, 13 kilogram kokain ve 8 kilogram reçine esrar ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu'nda 15-30 Eylül'de düzenlenen 6 operasyonlarda, 2'si yabancı 14 kişi gözaltına alındı.
Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 1 ton 800 kilogram skunk, 60 kilogram eroin, 13 kilogram kokain, 8 kilogram reçine, 6 hassas terazi, 1 presleme makinesi, 3 tabanca ve 300 mermi esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı tutuklandı.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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