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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 510 kilonun üzerinde madde ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 510 kilonun üzerinde madde ele geçirildi Operasyon anı polis kamerasındaİSTANBUL - İstanbul'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 624 adet uyuşturucu hap ile birlikte 30 kişi gözaltına alındı.

09.11.2019 01:05 | Son Güncelleme: 09.11.2019 01:08
'da uyuşturucu operasyonları: 510 kilonun üzerinde madde ele geçirildi
Operasyon anı polis kamerasında
İSTANBUL - İstanbul'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 624 adet uyuşturucu hap ile birlikte 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik farklı zamanlarda 12 ayrı operasyon düzenlendi. 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 625 adet ecstasy hap ele geçirildiği baskınlarda 30 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 510 kilonun üzerinde madde ele geçirildi

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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