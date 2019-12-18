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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 7 kişi tutuklandı

İstanbul'da son bir haftada düzenlenen 4 operasyonda, 95 kilo 400 gram eroin, 77 kilo 500 gram metamfetamin, 100 bin ecstacy hap, 26 kilogram Afyon sakızı ve 840 gram kokain ele geçirildi.

18.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:44İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 7 kişi tutuklandı
'da son bir haftada düzenlenen 4 operasyonda, 95 kilo 400 gram eroin, 77 kilo 500 gram metamfetamin, 100 bin ecstacy hap, 26 kilogram Afyon sakızı ve 840 gram kokain ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Küçükçekmece, Avcılar, Fatih, Kartal ve Beylikdüzü'nde, son bir haftada düzenlenen 4 operasyonda, 3'ü yabancı 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.
Ayrıca, 16 Aralık'ta 11 ilçede 115 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan şüpheli sayısının 110'a yükseldiği, aramalarda 1 kilo 646 gram esrar, 45 gram kokain, 5 bin 795 gram bonzai ve 4 bin 600 ecstasy hap ele geçirildiği bildirildi.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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