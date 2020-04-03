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İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 41 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 1,5 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52 kişiden 41'i tutuklandı.

03.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:02
İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 41 şüpheli tutuklandı
İstanbul 'da 1,5 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52 kişiden 41'i tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan suç örgütlerinin, yurt dışından getirilen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece ve Silivri'de 1,5 ayda yapılan 14 operasyonda, 9'u yabancı uyruklu 52 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 205 kilogram metamfetamin, 885 bin ecstasy hap, 44 kilogram skunk, 37 kilo 946 gram kokain, 21 kilo 140 gram marihuana, 10 kilo 200 gram eroin, 10 kilo 590 gram bonzai ile 58 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 6 tabana, 129 mermi ve uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 41'i tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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