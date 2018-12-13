İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı daha önce belirlenen adreslere girdi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında adreslerde arama yapıldı. O adreslerden birisi de Fatih
oldu. 4 katlı bir binanın ikinci katına giren ekipler balkonda ve içeride arama yaptı. İstanbul
genelinde yapıldığı belirtilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 07:02