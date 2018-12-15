İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

Sancaktepe
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık
'ta Safa Mahallesi'nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Takibe aldıkları aracı Veysel Karani
Caddesi'nde durduran ekipler, F.G (27) ve B.İ'yi (29) gözaltına aldı. F.G'nin üzerinden bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
F.G'nin evinde yapılan aramalarda, tabanca ve bu tabancaya ait 7 mermi, kurusıkı tabanca, 38 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken B.İ serbest bırakıldı.
Sancaktepe
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:21