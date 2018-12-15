İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:52



15 Aralık 2018 Cumartesi 12:52

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Avustralya'ya kargoyla gönderilmek istenen 14 kilo 731 gram Afyon sakızı ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atatürk Havalimanı'ndaki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Kargo şirketine 10 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Avustralya'ya gönderilmek üzere paketlenmiş koşu bandının alt taban kısmında 14 kilo 731 gram Afyon sakızı hap bulundu.Paketi firmaya teslim eden şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.