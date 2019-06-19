19.06.2019 06:45
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul

İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 35 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 35 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda, "Koçbaşı" ile bazı adreslerin kapıları kırılarak arama yapıldı.
Gözaltına alınan 35 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Güncel

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