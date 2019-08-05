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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 8 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.

05.08.2019 07:57 İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da 8 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sabah saatlerinde Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Üsküdar ve Bahçelievler'de daha önce belirlenen 15 adrese baskın düzenledi.
Özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında toplam 5 kilo sentetik uyuşturucu, 5 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde bulunan uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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