Haberler» Güncel» Haber

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 8 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.

05.08.2019 08:06
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da 8 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sabah saatlerinde Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Üsküdar ve Bahçelievler'de daha önce belirlenen 15 adrese baskın düzenledi.
Özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında toplam 5 kilo sentetik uyuşturucu, 5 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde bulunan uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:45   (Özel) Uludağ'ın göl ve şelaleleri hayran bırakıyor
09:45   Van'daki olimpik havuzda geleceğin yüzücüleri yetiştiriliyor
09:44   Adını gül ve lavanta ile duyuran Keçiborlu'nun tarihi yazıldı
09:43   Hong Kong'daki protestolar
09:43   Bugün Açıklanacak Enflasyon Verisinde Artış Bekleniyor
09:42   (Özel) Göçerler su ihtiyaçlarını karla çözüyor
09:42   (Özel) Sularda yüzen gemilerin minyatürünü yapıyorlar