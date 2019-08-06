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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Gaziosmanpaşa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

06.08.2019 10:48 İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Gaziosmanpaşa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler çalışma kapsamında, bazı şüphelilerin adresi geldiğini belirledi. Söz konusu adresten çıkan şüphelileri geldikleri otomobille uzaklaştıkları sırada durduran ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Hüseyin P. (20) ile Tahir P. (32) üzerinde yapılan aramada, 30 gram skunk uyuşturucu maddesi, 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adrese yapılan baskında 4 bin 880 skunk uyuşturucu maddesi, 4 bin 972 uyuşturucu hap,18 gram metamfetamin maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi, Cumali Y. (38) yakalandı.
Çeşitli suçlardan suç kayıtları bulunan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Barbaros Hayrettin, Gaziosmanpaşa, Güncel

Kaynak: AA

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