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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

27.08.2019 13:27
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin uyuşturucu üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı ve 14 Ağustos'ta Mari G, Ceren K, Özgür E. ve Suat K. gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada saksılar içerisinde 3 kök Hint keneviri, 205,3 gram esrar, 15,30 gram kenevir tohumu, 3 paket sigara sarma kağıdı ve hint kenevirini parçalara ayırmak üzere kullanılan öğütücü ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür E. ile Suat K. adli kontrol şartıyla Mari G. ve Ceren K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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